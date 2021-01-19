الروبوتات تخدم “كوكب اليابان” خلال الأولمبياد

ضمن استعداداتها لاستضافة الأولمبياد في الصيف المقبل قامت اليابان بالكشف عن روبوت قادر على إجراء فحوصات كورونا.

بحضور وزير الصحة الياباني نوريهيسا تامورا، كشفت شركة كاواساكي هيفي إنداستريز اليابانية عن روبوت يُجري فحوصات كورونا من خلال استخدام ذراع آلية يُحركها البشر لأخذ عينات فيروس كورونا.

ويتميز الروبوت الجديد بقدرته على أخذ 2000 عينة كل 16 ساعة، وبإمكانية وضعه في حاوية عادية ونقله إلى الأماكن التي تشهد اكتظاظاً، كالملاعب التي ستشهد أحداث الأولمبياد، ومدن الملاهي وغيرها.

من جانبه نفى وزير الصحة التقارير التي تتحدث عن تقصير الوزارة في إجراء فحوصات كورونا، وقال إنّ الروبوت سيساعد القوى العاملة في المجال الصحي وسيحافظ على طاقتهم، وأكد استعداد بلاده لبد تطعيم السكان بلقاح كورونا بدءاً من فبراير القادم.

وتتعرض الحكومة اليابانية حالياً لضغوطات كبيرة من أجل تأكيد سيطرتها على الوباء قبل انطلاق الأولمبياد في أغسطس العام الجاري.

وكانت استطلاعات الرأي قد أظهرت رغبت العديد من الأشخاص بتأجيل المسابقة الأولمبية مرة أخرى أو إلغائها بسبب فيروس كورونا.

يذكر أنّ اليابان تعيش تحت وطأة الموجة الثالثة من فيروس كورونا، حيث ارتفع عدد الإصابات فيها لأرقام قياسية لم تعرفها بلاد الشمس من قبل.

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