كيف تساعد ساعة ابل في مكافحة فيروس كورونا ؟

ساعة ابل ليست فقط لتتبع النشاط البدني ومعرفة الوقت وتلقي الإشعارات بل ربما تلعب دوراً أكبر في تحديد المصابين بفيروس كورونا المستجد Covid-19 قبل ظهور الأعراض والنتائج المعملية وفقاً لآخر الدراسات العلمية.

الدراسة نشرتها مستشفى ماونت سيناي العريقة بولاية نيويورك وجامعة ستانفورد بولاية كاليفورنيا وفقاً لما ذكره موقع CBS الإخباري الأمريكي.

وفقاً لما توصل إليه الباحثون فإن ساعة ابل – وبعض الساعات الذكية الأخرى من Fitbit و Garmin – بإمكانها اكتشاف بعض التغيرات الطفيفة في معدل نبض القلب والتي قد ترجح أن الشخص قد يكون مصاباً بفيروس كورونا في فترة زمنية قد تصل إلى 7 أيام قبل ظهور الأعراض أو ظهور النتائج المعملية.

التغير في معدل نبض القلب يحدث لأسباب عدة منها وجود التهابات في جسم الإنسان المصاب، إذ أن عدوى الفيروس تسبب الالتهابات في الأغشية المخاطية والجهاز التنفسي.

هذا التغير الأولي ناجم عن زيادة نشاط الجهاز العصبي، بحيث تقل الفترة الزمنية بين النبضات، ولا يتم اكتشاف ذلك إلا من خلال رسم القلب ECG وهي خاصية متوفرة في ساعة ابل وساعات أخرى.

عندما تقوم الساعة أيضاً باكتشاف زيادة غير طبيعية في معدل نبض القلب فهذا يكون إيذاناً ببدء ظهور الأعراض كارتفاع دراجة الحرارة التي بدورها ترفع معدل نبض القلب.

على الرغم من تلك النتائج المبشرة إلا أن تلك الدراسات تحتاج إلى عينة أكبر ودراسات أخرى من أجل تأييد النتائج.

لا تعتمد الأنظمة الصحية في تشخيص وعلاج فيروس كورونا على نتائج الأجهزة الذكية مثل الساعات القابلة للارتداء ومن الصعب أن يحدث ذلك في ظل توفر الفحوصات التقليدية كمسحة الأنف وفحوصات الدم والأشعة.

رغم ذلك قد تفيد النتائج التي تحصل عليها في تنبيه المستخدم ليكون أكثر حذراً وأقل اختلاطاً بمن حوله في وقت مبكر للغاية قبل ظهور الأعراض أو إيجابية الفحوصات. حتى الآن لا يوجد تطبيق عملي لنتائج الدراسات، ربما يحدث ذلك مستقبلاً.

