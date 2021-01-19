تحديد موعد طرح سلسلة “باتمان” الجديدة

كشفت شركة دي سي للقصص المصورة عن موعد طرح سلسلة قصص جديدة عن الفارس المُقنّع باتمان في إنجلترا.

وقالت الشركة الشهيرة إنّ السلسلة الجديدة ستُطلق في أبريل القادم تحت عنوان Batman: The dark Knight.

وأشارت الشركة إلى أنّ السلسلة الجديدة ستكون من تأليف تايلور وأندي كوبرت، وستمتد لـ6 إصدارات قصصية.

وستمنح السلسلة الجديدة نظرة جديدة ومختلفة عن باتمان، حيث سيظهر بطريقة مختلفة عن النسخ السابقة، وسيشهد ظهور ابن باتمان، وأشخاص آخرين مقربين منه، وستتحدث عن مأساة تحدث في إنجلترا، حيث تصل لباتمان رسالة شخصية تجبره على هجر جوثام للتأكد من صحة الكلام الموجود فيها.

يذكر أنّ باتمان سيواجه تحديات عديدة ومغامرات غير متوقعة في السلسلة الجديدة من القصص.

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