الكاتب الليبي أحمد البخاري يطلق موقعه الرسمي

أطلق الكاتب الليبي أحمد البخاري، موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت والذي أراده أن يكون “مدونة رسمية للمقالات والقصص.

وأوضح البخاري في منشور له على صفحته على الفيسبوك،: “يسعدني خروج الموقع الرسمي أخيراً للنور.. موقع حاولت أن يكون مدونة رسمية للمقالات والقصص والحاجات اللي متناثرة هنا وغادي ع الفيس واللي حيكون صعب الوصول إليها كل مرة.. فكان الموقع لمكان أكثر تنظيم وأرشفة”.

ويُتيح موقع الكاتب أحمد البخاري، فرصة الحصول على رواية كاشان أو رواية الخضر، عن طريق المتجر الألكتروني اللي حيكون أسهل لإقتناء الروايات خاصة للناس اللي مش في ليبيا.

وهنا ننشر لكم رابط الموقع بالعربية:

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية