الزائدي يعلن عن ترجمته الجديدة “علم رواية القصص”

أعلن الكتاب والمترجم الليبي، مأمون الزائدي، عن ترجمته الجديدة لكتاب “علم رواية القصص للكاتب البريطاني وول ستور.

وأوضح الزائدي، عبر صفحته على الفيسبوك، حول ترجمته الجديدة، “ما يلي هو محاولة لفهم بعض ما اكتشفته أجيال من منظّري القصة اللامعين في مواجهة ما عرفه نساء ورجال لامعون أيضا في حقل العلوم. وأنا مدين لهم جميعا بلا حدود”.

وأعرب الكاتب والمترجم الليبي، مأمون الزائدي، عن شكره للناشر الأستاذ أيمن الغزالي وفريق دار نينوى على تقديمه للقاريء.

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