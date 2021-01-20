شركة أونور هي الشركة الفرعية التي أنشأتها شركة هواوي لكي تنافس بقوة من أكثر من اتجاه، تمامًا مثل ريدمي من شاومي وريلمي من أوبو، إلا أن هواوي وكما نعلم جميعًا قد اضطرت لبيع شركة أونور بالكامل وهذا جعلها منفصلة عن هواوي وبالتالي جعلها غير متعرضة للحظر الأمريكي الواقع على هواوي! ويناءًا عليه فهواتف أونور القادمة ستدعم خدمات وتطبيقات جوجل.

هواتف أونور القادمة ستدعم خدمات وتطبيقات جوجل

طبقًا لموقع Kommerstant وهو مصدر إخباري روسي ذو مصداقية عالية فشركة أونور حاليًا تعمل على خط هواتف جديد كليًا يدعم خدمات وتطبيقات جوجل، لتأتي هذه الميزة مرة أخرى إلى هواتف أونور بعد انقطاع دام لأشهر طويلة.

التسريب قد جاء من أحد الأشخاص القريبين جدًا من شركة أونور، وقد أكد خلاله أن بعض هذه الهواتف ستدعم خدمات وتطبيقات جوجل للهواتف الذكية GMS بدلًا من خدمات وتطبيقات هواوي HMS، هذا بينما ستكون هذه الهواتف موجهة للأسواق الأوروبية، روسيا وكذلك الوطن العربي هذا لأن هذه الأسواق تعتمد على جوجل بشكل رئيسي على عكس السوق الصيني مثلًا.

الهاتف القوي القادم من شركة Honor هو هاتف Honor V40 بإصداراته المختلفة، لكن هذا الهاتف قد مر بمراحل تطوير طويلة تحت إدارة هواوي قبل عملية البيع، لذلك فهذه السلسلة على الأغلب لن تأتي مع خدمات جوجل، بل خدمات هواوي.

المصادر أشارت إلى أن هذا التغيير سيؤثر بشكل مباشر على هواتف أونور X11 وأونور 40، لكن قد يتغير الأمر بتغيير شركة أونور لأسماء السلاسل نفسها، قد نشهد سلاسل جديدة بأحرف جديدة ومختلفة عن X وV وما إلى ذلك.