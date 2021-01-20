سماعات AirPods Max – شكاوى حول استنزاف البطارية سريعاً !

ابل أطلقت مؤخراً سماعة AirPods Max وهي سماعات رأس راقية بسعر مرتفع، والآن بدأت تظهر شكاوى من بعض مالكي تلك السماعات تفيد بأن شحن السماعات يُستنزف سريعاً.

الشكاوى تتراوح بين استنزاف شحن البطارية أثناء استخدام السماعات أو عند ترك السماعات بدون استخدام في وضع السكون.

استنزاف البطارية سببه الأساسي قد يكون راجع بالأساس إلى عدم قدرة السماعات على الدخول في وضع الطاقة المنخفض Low Power Mode والذي يحافظ على طاقة البارية ويمنع إهدارها.

لا تحتوى سماعة AirPods Max على زر تشغيل / إيقاف وبالتالي لا توجد طريقة لقفلها أو إجبارها على الدخول في وضع الطاقة المنخفض دون أن تفعل ذلك من تلقاء نفسها.

تأتي سماعة AirPods Max مع حافظة ذكية للحفاظ عليها في حالة عدم الاستخدام لكن وجودها ليس ضرورياً لحفظ طاقة البطارية.

في حالة عدم استخدام السماعة، فإن السماعات تفعل وضع الطاقة المنخفض لمدة 3 أيام بعدها يتم تفعيل وضع توفير الطاقة الأقصى Ultra Low Power Mode حيث تقوم بإطفاء البلوتوث وخاصية Find My.

هناك أوجه عدة للمشكلة لكنها تؤدي في نهاية المطاف إلى ذات الأمر وهو الاستنزاف الغير مبرر للبطارية. ابل لم تعلق على الأمر حتى الآن، وبإمكانها حل المشكلة عبر تحديث هوائي تلقائي للسماعة.