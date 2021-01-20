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طيار يحطم الرقم القياسي بأطول فترة علاج من كوفيد-19

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

عاد الطيار البريطاني نيكولاس سينوت الى وطنه بعد أن أصيب بفيروس كورونا و تضررت كل أعضاء جسده من الفيروس التاجي و بقي على سرير العلاج 243 يوماً محطماً بذلك رقماً قياسياً.

وأصيب الطيار بالمرض بعد أن هبطت طائرته مدينة هيوستن الأمريكية في مارس الماضي و انتقل فيروس كورونا اليه و نقل الى مستشفى Health and Memorial Hermann وأخضع للتنفس الاصطناعي بسبب خطورة حالته.

وقال الأطباء لولا صحته القوية لما تغلب أبداً على المرض حيث بقي في المستشفى قرابة ال 8 أشهر و بقيت الى جانبنه زوجته التي قال عنها الطيار لولا وجودها ودعمها لم أكن استطيع التغلب على المرض.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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