طيار يحطم الرقم القياسي بأطول فترة علاج من كوفيد-19

عاد الطيار البريطاني نيكولاس سينوت الى وطنه بعد أن أصيب بفيروس كورونا و تضررت كل أعضاء جسده من الفيروس التاجي و بقي على سرير العلاج 243 يوماً محطماً بذلك رقماً قياسياً.

وأصيب الطيار بالمرض بعد أن هبطت طائرته مدينة هيوستن الأمريكية في مارس الماضي و انتقل فيروس كورونا اليه و نقل الى مستشفى Health and Memorial Hermann وأخضع للتنفس الاصطناعي بسبب خطورة حالته.

وقال الأطباء لولا صحته القوية لما تغلب أبداً على المرض حيث بقي في المستشفى قرابة ال 8 أشهر و بقيت الى جانبنه زوجته التي قال عنها الطيار لولا وجودها ودعمها لم أكن استطيع التغلب على المرض.

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