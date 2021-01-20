مجانًا وبخصم كبير – تعرف على برنامج WinX MediaTrans بديل iTunes لعمل نسخ احتياطية ونقل الوسائط من الآيفون للكمبيوتر

من الحقائق التي لا يمكننا إنكارها هي اعتماد نظام iOS على الكمبيوتر بشكل مستمر فيما يتعلق بنقل البيانات من وإلى النظام على عكس نظام أندرويد والأنظمة الأخرى، وبطبيعة الحال فعملية النسخ الاحتياطي ونقل الصور والملفات كانت تتم من خلال تطبيق iTunes، إلا أن هذا التطبيق ليس الوحيد القادر على إتمام هذه العمليات، بالعكس هناك بدائل قوية جدًا، واليوم سنحدّثكم عن أحد هذه البدائل وهو برنامج WinX MediaTrans.

ما هو برنامج WinX MediaTrans؟

برنامج WinX MediaTrans هو برنامج من شركة WinX مخصص للتعامل مع أجهزة آيفون، أي نظام iOS على وجه التحديد، وهو يسمح لك بالتحكم في كل ملفات الوسائط وإدارتها باحترافية بالغة، من خلال البرنامج يمكنك نقل ملفات الصور، الموسيقى وغيرها الكثير من الآيفون للكمبيوتر أو العكس، هذا كله يأتي إلى جانب إمكاينة إدارة ملفات الجهاز بالكامل.

فيما يلي نلخّص لكم أنواع الملفات التي يتعامل معها البرنامج:

• ملفات الصور

• الملفات الصوتية (كالأغاني)

• ملفات الفيديو

• الكتب وملفات PDF

• حذف خاصية iTunes DRM

تحميل برنامج WinX MediaTrans مجانًا

يُمكنك تحميل البرنامج بشكل مجاني من خلال هذا الرابط، في حين أن هناك خصم كبير جدًا لمتابعي أخبار التطبيقات يصل إلى 57% على النسخة الاحترافية الكاملة من البرنامج، وهي التي يُمكنك شرائها من هذا الرابط. وبالطبع يُمكنك أن تتعرف على المزيد من المعلومات حول البرنامج من خلال موقعه الرسمي.