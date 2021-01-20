كوالكوم تعلن عن معالج سنابدراجون 870 كنسخة محسنة من سنابدراجون 865 لعام 2021

لعلنا جميعًا نتذكر معالج سنابدراجون 865، وهو معالج كوالكوم الرائد الذي أتى في هواتف سامسونج الرائدة للعام السابق، ومن ثم طرحت سامسونج إصدار 865+ لهواتف الألعاب مع زيادة بسيطة في المواصفات! وها هي كوالكوم تطرح إصدار جديد تحت اسم معالج سنابدراجون 870 وهو الذي يُمكننا اعتباره نسخة محسّنة من سنابدراجون 865+ نفسه.

مواصفات ومميزات معالج سنابدراجون 870

كوالكوم رفعت تردد معالج سنابدراجون 870 الجديد بشكل بسيط وتحديدًا بنسبة 3% أو 0.1 جيجاهيرتز مقارنة مع سنابدراجون 865+، مما يجعل الفارق بين المعالجين بسيط جدًا، خصوصًا أن المعالج لازال يعمل مع نفس الأنوية ونفس المعمارية، كما يأتي بدقة تصنيع 7 نانومتر أيضًا.

التردد الرئيسي للمعالج هو 3.2 جيجاهيرتز، وهو تردد مرتفع بالطبع حتى في 2021 الجارية! وببساطة يُمكننا أن نؤكد أن معالج سنابدراجون 870 هو ذاته معالج سنابدراجون 865+ لكن مع فروقات بسيطة جدًا تتلخص في نوعية دعم شبكات الجيل الخامس وفي التردد الذي ازداد بمقدار 0.1 جيجاهيرتز فقط!

حسب تصريح أحد مدراء كوالكوم فالمعالج الجديد قادم في هواتف من ون بلس، أوبو وشاومي وكذلك موتورولا، وربما نراه في هواتف من شركات أخرى، وبالطبع فالمعالج الجديد يقدم ميزة في غاية الأهمية وهي أن سعره سيؤهله للتواجد في الهواتف المتوسطة وفوق المتوسطة.

حسب التقارير، سنرى هذه الشريحة في الهواتف التالية والتي ستنطلق في الأسابيع القادمة:

• ون بلس 9 لايت

• موتورولا إيدج S

• أحد إصدارات سلسلة ريدمي K40