“بحب معاك”.. أولى أغاني ألبوم سميرة سعيد الجديد

ستتفتح الفنانة التونسية سميرة سعيد ألبومها الجديد المقرر إطلاقه في العام 2021 بطرح أغنية بحب معاك.

وقالت النجمة التونسية في منشور نشرته على حسابها في مواقع التواصل الاجتماعي إنّها ستطرح الأغنية على قناتها الرسمية في يوتيوب اليوم، وأرفقت المنشور بصورة دعائية حصلت من خلالها على تفاعل كبير من عشاقها وبعض الفنانين كسعد المجرد.

وأشارت سميرة سعيد إلى أنّ الألبوم تأجل إصداره من العام الماضي بسبب فيروس كورونا، وقالت إنّه سيصدر بطريقة جديدة، حيث ستطرح كل شهر أغنية واحدة حتى يتم نشر جميع أغانيه.

يذكر أنّ الفنانة التونسية تعاونت في ألبومها الجديد مع عدد كبير من الملحنين والشعراء أمثال بلال سرور، إيهاب عبد الواحد، محمد يحيى، حمدي الصديق، رضوان الأسمر، شادي نور، محمد القايلي، محمود طلعت وأشرف أمين وغيرهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية