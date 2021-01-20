هذه الصور الرائعة تم التقاطها بواسطة كاميرا ايفون 12 !

لاشك أن كاميرا هواتف ايفون 12 تعتبر من أفضل كاميرات الهواتف الذكية حالياً، إن لم تكن أفضلها بالنسبة للبعض بالفعل، سواء كان الهاتف الأصغر ايفون 12 ميني أو أكبرها وأغلاها ايفون 12 برو ماكس، في كل الأحوال سوف تحصل على صورة مميزة من الكاميرا.

المواصفات الجيدة للكاميرا من ناحية العدسات والمستشعر بالإضافة إلى معالجة الصور المميزة تنتجان معاً نتائج مرضية للغاية من ناحية ضبط الألوان وحدة التفاصيل.

في كل مشهد سوف تعمل تقنيات الذكاء الاصطناعي في المعالج على معالجة الصورة بالطريقة المثالية سواء أكانت صور بورتريه أو مشاهد طبيعية أو مشهد ملتقط عن قرب ولا ننسى كذلك المشاهد الليلية.

لإبراز قدرات الكاميرا في هواتف ايفون 12 قامت ابل بنشر عدد من الصور – بعد شراء حقوقها – على موقعها الرسمي. الصور التقطها مصورون محترفون من مناطق شتى حول العالم بعدسات هواتف ايفون 12.

صور مميزة من جميع أنحاء العالم!

من الوطن العربي ومن دولة الكويت تحديداً نشرت ابل صورتين للمصور عبد الله الشايجي: واحدة في وقت الغروب، وأخرى في ظروف إضاءة منخفضة.

أيضاً شمل الألبوم صوراً أخرى لمشاهد وأوضاع تصوير وإضاءة مختلفة وكلها أكثر من رائعة. لا ننسى أيضاً ولا يجب أن نتغافل عن دور العامل البشري هنا، حيث يمتلك أولئك المصورون حساً فنياً في اختيار المشاهد ومهارة في تعديل الصور.

هاتفا ايفون 12 و ايفون 12 ميني يحملان كاميرا ثنائية: واحدة واسعة المجال وأخرى أساسية بفتحة عدسة F/1.6 مع تقنيات التصوير الفوتوغرافي الحاسوبي وتقنية Deep Fusion وأيضاً تقنية Smart HDR 3 لضبط الألوان.

أما هواتف ايفون 12 برو وايفون 12 برو ماكس فيأتيان مع كاميرا ثلاثية: كاميرا واسعة المجال، وكاميرا مكبرة حتى 5 مرات، وكاميرا أساسية بمستشعر أكبر وحساسية أفضل للضوء. الكاميرا تحمل نفس التقنيات المذكورة آنفاً كما أنها مزودة بحساس لايدار ثلاثي الأبعاد لعمل التركيز التلقائي بسرعة حتى في الإضاءة الليلة.

مؤخراً وبشكل حصري لهواتف ايفون 12 قامت ابل بإضافة تقنية التصوير الخام ProRAW تتيح التقاط الصور بصيغة RAW بدلاً من صيغة JPG التقليدية. الصور بصيغة RAW هي صور خام تحتفظ بكافة بياناتها كما هي بدون أي تعديلات بالخوارزميات أو أي معالجة من الجهاز لتتيح للمصور المزيد من مساحة الحرية والإبداع في الصور.