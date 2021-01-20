أحدث صيحات كورونا.. جنازة عبر تطبيق زوم

في إطار سعيهم للالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا أقامت إحدى العائلات التي تعيش في مدينة سالينتو الواقعة في مقاطعة ليتشي جنوب إيطاليا جنازة على تطبيق زوم.

حيث قامت العائلة بتوزيع منشور في طرقات البلدة وعلى موقع الجنازات في البلدة يحتوي على معلومات حضور جنازة فقيدهم البالغ من العمر 89 عاماً، حيث تركوا للجميع اسم الهوية، كلمة المرور وجميع البيانات التي تساعدهم على حضور الجنازة عبر الإنترنت.

وبررت العائلة سبب إقامتها الجنازة بهذه الطريقة برغبتها في حماية الجميع من الفيروس السريع الانتشار، وقالت إنّ الاجتماعي في الكنيسة أو المنزل قد يؤدي لكارثة في حال وُجد مصابون بكورونا بين الحاضرين.

من جانبها عبّرت دار الجنازات عن سعادتها بتصرف العائلة، وقالت إنّهم دفنوا المتوفى دون أن يكون هناك أي تجمعات.

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