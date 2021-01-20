قام موقع أندرويد أثوروتي الغني عن التعريف بإنشاء أكثر من تسويط لكي يجمع آراء المستخدمين عن سلسلة جالكسي S21 حديثة الإطلاق، والسؤال الذي وجهه للمتابعين هو سؤال واحد وبسيط.. هل سلسلة جالكسي S21 جيدة أم سيئة Hot/Not، وقد جاءت الآراء مخالفة للتوقعات، حيث أن السلسلة الجديدة تأتي مع تصميم جديد، أسعار أقل من العام الماضي وأيضًا خواص جديدة كليًا.

ما رأيك في سلسلة جالكسي S21؟

هواتف جالكسي الجديدة تجمع بين السعر المخفّض، التصميم المحدّث وأيضًا تحمل معالج إكسينوس 2100 الجديد والذي يقدم أداء أعلى، لكن الهواتف في نفس الوقت قد أتت مع دقة شاشة أقل في إصداري S21 وS21 بلس كما أن إصدار S21 جاء مع ظهر من البلاستيك، ناهيك عن أن السلسلة لا تدعم بطاقات microSD لزيادة المساحة الخاصة بالأجهزة، هذا كله بجانب أن السلسلة الجديدة لم تأتي مع شاحن أو سماعة في العلبة.

هذا ما جعل تصويت موقع أندرويد أثوروتي يحصد أصوات متضاربة جدًا عن رأي المستخدمين في سلسلة جالكسي S21، وهي التي انتهت بما يشبه التعادل! هذا حيث أتت نتائج التصويت كالتالي (بإجمالي 32 ألف صوت):

• إجمالي نسبة المستخدمين الذين يروا السلسلة جيدة هي 48.23% في مقابل 51.77 يروها سيئة

• النتائج على التصويت المنشور على موقعهم حصل على نتائج 45.36% يروا السلسلة جيدة

• على يوتيوب أيضًا المستخدمين صوتوا بنسبة 48.00% لصالح كون السلسلة جيدة

• أما تويتر فهو المنصة الوحيدة التي حصل فيها الهاتف على فوز بنسبة 51.50%

رأي متابعي أخبار التطبيقات

الآن نريد أن نحصل على رأيك أنت.. هل ترى أن السلسلة جيدة أو لا؟ شاركنا الآن في التعليقات، ويا حبذا لو تذكر لنا أسباب اختيارك لجيد أو سيء.