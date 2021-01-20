غرائب كورونا.. أمريكي يعيش 3 أشهر بالمطار خوفاً من الفيروس

في حادثة غير مألوفة عاش المواطن الأمريكي أديتيا سينغ لمدة 3 أشهر في بهو مطار أوهير الدولي خوفاً من فيروس كورونا المستجد.

وقالت الشرطة المحلية إنّ الرجل البالغ من العمر 36 عاماً وصل إلى المطار على متن طائرة قادمة من لوس أنجلوس يوم 19 أكتوبر الماضي، ورفض العودة لمنزله خشية الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

واعتمد الرجل في الحصول على الطعام طيلة وجوده في منطقة المسافرين في المطار على مساعدات المسافرين، مستغلاً بطاقة مدير عمليات المطار التي أضاعها يوم 26 أكتوبر، وعثر عليها أديتيا بالصدفة.

وبعد اكتشافها الأمر قامت الشرطة باعتقال الرجل الحاصل على ماجستير في الضيافة وقدمته للمحكمة التي أصدرت حُكماً ألزمته من خلاله بدفع غرامة وصلت قيمتها لـ1000 دولار أمريكي، بالإضافة لمنعه من دخول المطار لمدة 3 أشهر.

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