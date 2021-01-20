الصفير أثناء التنفس يستدعي مراجعة الطبيب في هذه الحالات

حدد المركز الألماني للتوعية الصحية أسباب حدوث صفير أثناء التنفس، وقالت إنّ هذا الأمر يرجع لضيق المسالك التنفسية.

وقال المركز الألماني إنّ ضيق المسالك التنفسية يحدث نتيجة التهاب الشعب الهوائية أو الربو، أو الانسداد الرئوي المزمن (COPD)، وفي حالات نادرة يحدث بسبب إصابة الشخص بورم خبيث.

ودعا المركز الألماني الناس لمراجعة الطبيب في حال حدوث الصفير، خاصةً إنْ صاحبه أعراض أخرى كضيق التنفس، السعال الجاف، أو السعال المصحوب ببلغم، وذلك من أجل تحديد الأسباب التي أدت لحدوثه، والحصول على العلاج المناسب له.

وأشار المركز الألماني إلى أنّ إهمال الصفير يؤدي لحدوث مضاعفات خطيرة في بعض الأحيان.

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