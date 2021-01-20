“لابتوب” مميز من شاومي.. إليك جميع المواصفات

أطلقت شركة شاومي الصينية حاسوباً جديداً بمواصفات مميزة أطلقت عليه MI NOTEBOOK 14IC.

وسيعمل الحاسوب الجديد بمعالج Core i5-10210U بسرعة 1.6 GHZ أو Intel UHD Graphics 620 أو NVidia GeForce MX250، ونظام تشغيل Windows 10 Home.

وزودت الشركة الصينية الحاسوب بشاشة مقاس 14 بوصة ودقة عرض 1920*1080 بيكسل، وسطوع 250 NET، وستحتوي الشاشة على كاميرا ويب بجودة HD.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الحاسوب من نوع SATA SSD بسعة 256 أو 512 غيغا بايت، أما الذاكرة العشوائية فستأتي بسعة 8 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بقوة 46 واط تجعل الحاسوب يعمل لمدة 10 ساعات وتدعم تقنية الشحن السريع بقوة 65 واط، ومدخل 3.5 للسماعات، ومدخل ميكرفون، و2 من المكبرات، ومنفذي USB 3.1، منفذ USB-2.0، ومنفذ USB-C.

يذكر أنّ الشركة الصينية لم تفصح عن موعد طرح الحاسوب الجديد في الأسواق العالمية، ولا عن سعره.

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