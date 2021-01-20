منوعات

“لابتوب” مميز من شاومي.. إليك جميع المواصفات

تم النشر منذُ 3 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أطلقت شركة شاومي الصينية حاسوباً جديداً بمواصفات مميزة أطلقت عليه MI NOTEBOOK 14IC.

وسيعمل الحاسوب الجديد بمعالج Core i5-10210U بسرعة 1.6 GHZ أو Intel UHD Graphics 620 أو NVidia GeForce MX250، ونظام تشغيل Windows 10 Home.

وزودت الشركة الصينية الحاسوب بشاشة مقاس 14 بوصة ودقة عرض 1920*1080 بيكسل، وسطوع 250 NET، وستحتوي الشاشة على كاميرا ويب بجودة HD.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الحاسوب من نوع SATA SSD بسعة 256 أو 512 غيغا بايت، أما الذاكرة العشوائية فستأتي بسعة 8 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بقوة 46 واط تجعل الحاسوب يعمل لمدة 10 ساعات وتدعم تقنية الشحن السريع بقوة 65 واط، ومدخل 3.5 للسماعات، ومدخل ميكرفون، و2 من المكبرات، ومنفذي USB 3.1، منفذ USB-2.0، ومنفذ USB-C.

يذكر أنّ الشركة الصينية لم تفصح عن موعد طرح الحاسوب الجديد في الأسواق العالمية، ولا عن سعره.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك