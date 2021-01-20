شركة Vivo تُطلق هاتفاً متطوراً بكاميرا ثلاثية وبطارية قوية

كشفت شركة فيفو الصينية عن هاتفٍ جديد بكاميرا ثلاثية ومواصفات مميزة أطلقت عليه Vivo Y20G.

وسيعمل الجهاز الجديد بمعالج Helio G80 ونظام تشغيل Android 11، وواجهة Fun Touch OS11.

وزودت الشركة الصينية الهاتف الجديد بشاشة LCD مقاس 6.51 بوصة ودقة عرض HD Plus، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية فستأتي ثلاثية بدقة 13 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية والثالثة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 128 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستأتي بسعة 6 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط، واي فاي، بلوتوث.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستُطلق الهاتف الجديد في الأسواق العالمية بسعر يبدأ من 205 دولارات أمريكية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية