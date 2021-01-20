شركة Razer تصبح العلامة التجارية الأكثر شعبية في عالم الألعاب

شهد مؤتمر CES 2021 حصول شركة ريزر الأمريكية على مجموعة كبيرة من الجوائز، بالإضافة لتربعها على عرش أكثر العلامات التجارية شعبية في عالم الألعاب، حيث نالت جائزة اختيار الجمهور للمرة الثانية على التوالي والخامسة في تاريخها.

وشهد العام المنصرم زيادة في الطلب على منتجات الشركة الأمريكية، وخاصةً ملحقات الألعاب التي تقوم بإنتاجها، بالإضافة لتوسع منتجات ريزر، حيث أضافت كراسي ألعاب، صناديق أجهزة الكمبيوتر، ومنتجات نمط الحياة.

ونالت منتجات ريزر مجموعة كبيرة من الجوائز، وفيما يلي سنتعرّف على أهم منتجات ريزر والجوائز التي حصدتها.

1- Razer Blade 15: يعد أفضل كمبيوتر محمول للألعاب، يتميز بمعالج الرسوميات NVidia GeForce RTX، ومعدل تحديث يصل إلى 360 هرتز، وذاكرة داخلية بسعة 1 تيرا بايت، وذاكرة عشوائية بسعة 32 غيغا بايت.

ونال هذا الجهاز مجموعة من الجوائز أبرزها جائزة اختيار الجمهور، اختيار المحرر، أفضل كمبيوتر محمول للألعاب، وجائزة أفضل المنتجات.

2- Razer Blade 17 Pro: أفضل جهاز بديل لأجهزة سطح المكتب، يتميز بشاشته التي يصل قياسها لـ17.3 بوصة بمعدل تحديث 360 هرتز، ومعالج رسوميات NVidia GeForce RTX-30-Series، وفاز هذا الجهاز بجائزة أفضل كمبيوتر محمول للألعاب.

3- Project Hazel: أفضل قناع ذكي في العالم، تم تصميمه للوقاية من فيروس كورونا، ويوفر حماية مماثلة للحماية التي يوفرها القناع N95، ويتميز بسهولة استخدامه، وبقدرته على تضخيم الصوت، وبأنّه شفّاف عند الشفاه مما يسهل التواصل بين الآخرين، ونال هذا المنتج عدة جوائز منها: الأفضل في المعرض، أفضل مفهوم، وجائزة المستشار الفني وغيرها.

4- Project Brooklyn: كرسي ألعاب مميز يحتوي على شاشة عرض بمقاس 60 بوصة، ويتميز باحتوائه على مساند رباعية الأبعاد بالكامل، وطاولة ملحقة قابلة للتعديل، ونال الكرسي جائزة الأفضل في المعرض، وجوائز أخرى.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية