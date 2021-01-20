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عمال منجم يعثرون على حجر كريم على شكل قلب.. شاهد

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اكتشف العاملون في منجم سانتا روسا الواقع في المنطقة الكاتلونية بأرتيغاس الواقعة في الأورغواي بالقرب من الحدود البرازيلية حجراً كريماً لا يحتاج لأي عملية صقل.

وأطلقت الشركة المشرفة على الحجر اسم حجر العمر، وقالت إنّ العمال عثروا على الحجر على شكل قلب، وأكدت عدم حاجة القلب إلى أي صقل.

وقالت الشركة إنّ العمال تفاجؤوا عندما فتحوا الحجر بوجد شكل قلب الأماثيست فيه، وأشارت إلى أنّ الطبيعة كافأت العمل على جهدهم وتعبهم في منطقة صعبة ووعرة.

وشاركت الشركة صورة الحجر على وسائل الإنترنت، وحظيت الصورة بانتشار كبير، ونالت إعجاب الكثير من المستخدمين الذين أبدوا رغبتهم باقتناء الحجر.

يذكر أنّ الشركة عرضت الحجر للبيع في الأماكن المخصصة لبيع الأحجار الكريمة عبر الإنتر

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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