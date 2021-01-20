دراسة يابانية: الشاي الأسود يقضي على كورونا

أظهرت دراسة جديدة قام بها باحثون يابانيون تابعون لجامعة كيوتو الطبية قدرة فيروس كورونا على الحد من نشاط فيروس كورونا المستجد.

وأشار العلماء إلى أنّ تناول رشفة من الشاي الأسود دون تسرع يثبط نشاط فيروس كورونا لمدة دقيقتين.

وقال الباحثون إنّ الشاي الأسود يلعب دوراً كبيراً في إيقاف نشاط فيروس كورونا بسبب احتوائه على مادة العفص، وبأن زيادة تركيز الشاي ستساعد على إيقاف نشاط الفيروس لفترة أطول.

وأثارت هذه الدراسة جدلاً كبيراً بين العلماء الذين أكدوا حاجتهم لمجموعة من الدراسات التي تؤكد هذا الكلام، لكنّهم دعوا الناس للإكثار من تناول الشاي الأسود لأنه قد يقلل من احتمال الإصابة بفيروس كورونا.

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