سعد المجرد يرغب في الاشتراك بـ”الهيبة”

أبدى النجم المغربي سعد المجرد إعجابه بمسلسل الهيبة الذي عرض منه حتى الآن 4 أجراء، وقال إنّه أصبح على صداقة قوية بالفنان السوري تيم حسن الذي يلعب دور جبل شيخ الجبل في المسلسل.

وأفصح سعد المجرد عن رغبته بالمشاركة بالجزء الخامس، وقال إنّه لن يتردد بقبول العرض في حال أرادت الشركة المنتجة للعمل وجوده فيه.

وأشار الفنان المغربي للحب الكبير للنجمة القديرة منى واصف التي تلعب دور أم جبل في العمل، وقال لها إنّه يحبها كثيراً، وقام بإهدائها أغنية أنت معلم.

يذكر أنّ سعد المجرد يستعد لدخول عالم التمثيل من خلال تقديمه تجربة مسلسل قصير على إحدى منصات البث

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