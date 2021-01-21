أحمد عز يحصد جائزة أفضل ممثل مسرحي لعام 2020

تحصّل الفنان المصري أحمد عز، على جائزة أفضل ممثل مسرحي لعام 2020، عن مسرحيته الأولى “علاء الدين” والتي حصدت كذلك جائزة أفضل عمل مسرحي، بالدورة الثانية لجائزة الإعلام والصحافة العربية AMA 2020، والتي يصوت بها 100 صحفي وناقد وإعلامي من مصر وعدد من الدول العربية.

وعن أفضل فيلم، تم منح جائزة أفضل فيلم سينمائي عربي للشريط الفلسطيني “غزة حبيبتي”، إخراج الأخوين طرزان وعرب ناصر “مع سليم ضو، وهيام عباس”.

وحصد فيلم “صاحب المقام” للمخرج محمد العدل، جائزة أفضل فيلم مصري، وذهبت جائزتا التمثيل إلى الفلسطيني علي سليمان عن دوره في فيلم “200 متر”، وإلهام شاهين، عن دورها في “حظر تجول”، الذي نال عنه أمير رمسيس جائزة أفضل مخرج.

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