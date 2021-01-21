أحمد خالد صالح يوجه رسالة “مؤثرة” إلى والده الراحل

وجّه الفنان أحمد خالد صالح رسالة معايدة، إلى والده الفنان الراحل خالد صالح، بمناسبة ذكرى يوم ميلاده.

وكتب أحمد خالد صالح، عبر صفحته على الانستغرام، “كل سنة وحضرتك مُنعم يا والدي، كل سنة وعيد ميلادك في الجنة إن شاء الله أحلى، أنا أكتر حاجة فخور بيها في حياتي إني ابنك، كل سنة وسيرتك منورالي طريقي وحب الناس ليك تاج على راسي ربنا يجعل محبتنا جميعاً في ميزان حسناتك، مفيش حاجة كاملة من غيرك، يا رب تبقى شايفنا ومبسوط وفخور بينا ويجمعنا بيك وبكل الحبايب على خير يا أبويا، الفاتحة لأبويا ولأمواتنا أجمعين”.

وأرفق الفنان أحمد صالح، صورا تجمعه مع والده الفنان الراحل خالد صالح.

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