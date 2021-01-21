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إزالة تمثال ترامب من متحف غريفان في باريس

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قام متحف غريفان لتماثيل الشمع في باريس، بإزالة تمثال الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وأوضح مدير المتحف المغلق منذ أكتوبر الماضي بسبب فيروس كورونا، إيف دولومو “سنحتفظ بتمثال دونالد ترامب لبعض الوقت. ربما ستتاح لنا فرصة استخدامه ليكون بمثابة الوحش خلال احتفالات هالووين”.

وعلّق أحد العاملين في المشغل الخاص بالمتحف “كان الأمر أشبه بالجحيم. ففي كل أسبوع، كنا نضطر لتصحيح شكل فتحات الأنف لأن الزوار دأبوا على التقاط صور لأنفسهم واضعين إصبعا في أنف تمثال ترامب”.

ويعمل النحات كلاوس فيلتي على وضع اللمسات الأخيرة على رأس تمثال شمعي للرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن قبل تركيبه في المتحف.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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