إزالة تمثال ترامب من متحف غريفان في باريس

قام متحف غريفان لتماثيل الشمع في باريس، بإزالة تمثال الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وأوضح مدير المتحف المغلق منذ أكتوبر الماضي بسبب فيروس كورونا، إيف دولومو “سنحتفظ بتمثال دونالد ترامب لبعض الوقت. ربما ستتاح لنا فرصة استخدامه ليكون بمثابة الوحش خلال احتفالات هالووين”.

وعلّق أحد العاملين في المشغل الخاص بالمتحف “كان الأمر أشبه بالجحيم. ففي كل أسبوع، كنا نضطر لتصحيح شكل فتحات الأنف لأن الزوار دأبوا على التقاط صور لأنفسهم واضعين إصبعا في أنف تمثال ترامب”.

ويعمل النحات كلاوس فيلتي على وضع اللمسات الأخيرة على رأس تمثال شمعي للرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن قبل تركيبه في المتحف.

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