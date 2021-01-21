بعد تصريحاتها الأخيرة.. تامر أمين يهاجم دينا الشربيبي

شنّ الإعلامي المصري تامر أمين، هجوما كبيرا على الفنانة دينا الشربينى بعد تصريحاتها مع الفنان عمرو يوسف.

وأوضح تامر أمين على قناة “النهار” المصرية، ” بصراحة انا معجبنيش التصريحات بتاعت دينا الشربينى خلال الايام الماضية لانها ميصحش تتعمل من زوجة ضد زوجها السابق .. المفروض بعد الانفصال محدش يتكلم .. لكن ميزة عمرو انه يتمتع بنعمة الذكاء وعارف يقول اية امته وميقولش اية ”

وأضاف الإعلامي المصري، ” انا مبحبش فكرة الدخول فى اسرار البيوت .. بس بقولك يادينا ميصحش ومينفعش.. ومتتكلميش تانى عن العلاقة اللى كانت بينك وبين عمرو اطلاقا “.

وفي وقت سابق، ظهرت الفنانة المصرية دينا الشربيني، في برنامج ” بصراحة مع ” الذي يقدمه عمرو يوسف، وهو أول ظهور لها بعد الأزمة مع الفنان عمرو دياب.

وذكرت دينا الشربيني خلال اللقاء، :” للأسف بناخد فكرة الجواز إنها نهاية العلاقة مش بداية العلاقة، هي المفروض بيبقى فيه فترة تعارف، أو خطوبة الطرفين فيها بيبقوا مش على حقيقتهم، بيحاولوا يظهروا إنهم ممتازين وبيرفيكت، المشاكل الحقيقية بتبدأ لما أي حد بيعيش مع التاني، ويظهر على حقيقته، فتظهر المشاكل”.

وأضافت دينا الشربيني، “كل واحد بيتخيل إنه امتلك اللي قدامه، فبيتعود عليه، فالتعود بيسبب الروتين، المفروض كل يوم يبقى فيه جديد وتجديد، انت عارفني بحب الحب قوي”.

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