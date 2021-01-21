تعرف على أفضل صناديق تسخين الطعام الكهربائية في عام 2021

تعتبر صناديق تسخين الطعام الكهربائية من الأجهزة الالكترونية الضرورية التي يمكن أن يكون كل منزل في حاجة إليها، تتيح لك صناديق الطعام الكهربائية حمل طعامك المفضل لأي مكان والحفاظ عليه، وتسخينه عند الحاجة إليه بطريقة بسيطة جداً، كل ما عليك فعله هو توصيل صندوق الطعام بمصدر للطاقة وتشغيله فقط، ويبدأ مباشرةً في تسخين وجباتك من خلال البخار.

صناديق تسخين الطعام الكهربائية ذات الجودة العالية تتميز بأنها مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ أو جسم بلاستيكي له خصائص عازلة وفي نفس الوقت مصرح بها من منظمة الصحة العالمية لكيلا تسبب لك أي ضرر، وبالتالي فإنه من الضروري عند اقتناء أحد هذه الصناديق أن تقوم باختيار نوع من الأنواع عالية الجودة، ولذلك جمعنا لك مجموعة من أفضل الصناديق الكهربائية لتسخين الطعام التي يمكنك الحصول عليها في الوقت الحالي.

أفضل صناديق تسخين الطعام الكهربائية في الوقت الحالي:

1. Gideon Heated Lunch box

الصندوق الأول واحد من أفضل صناديق تسخين الطعام الكهربية والأكثر ملاءمة للميزانية، كما يتميز أيضاً بسهولة استخدامه حيث أنه كل ما عليك فعله هو أن تقوم بتوصيله بتيار مستمر أو أي صدر طاقة قوته 12 فولت وتشغيله مباشرةً، يتميز هذا الصندوق بحاوية من الألومنيوم غير اللاصق، ومن مميزاته أنه يسهل تنظيفه من خلال مسحه بقطعة من القماش؛ يتم تغليف حاوية الألومنيوم بعلبة مقاومة للحرارة تبقى دائماً باردة وقريبة بإحكام لمنع انسكاب الطعام، علاوةً على ذلك فإن الصندوق معزول بشكل جيد جداً مما يساعد في الحفاظ على الحرارة لأطول فترة ممكنة، يبلغ سعر هذا الصندوق 39.99 دولار.

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2. YISSVIC Electric Lunch Box

يتميز هذا الصندوق بوجود حاوية من الفولاذ الصلب المقاوم للصدأ، ومقسمة بشكل جيد جداً للسماح بفصل الأطباق أو حمل أكثر من نوع واحد من الطعام، حيث تبلغ سعة الصندوق 1.5 لتر، الحاوية سهلة التنظيف تماماً وذلك بسبب جودة الفولاذ المصنوعة منه، بالإضافة إلى الفولاذ فإن الصندوق مغلف من الخارج بطبقة بلاستيكية عازلة للحرارة وغير سامة ومناسبة تماماً لجميع أنواع الأطعمة، وبالتالي يمكن استخدامه دون القلق بتاتاً على صحة أجسادنا، بمجرد أن يقوم هذا الصندوق بتسخين الطعام وهو أمر لا يستغرق الكثير من الوقت، فإن الصندوق أيضاً لديه القدرة على الحفاظ على دفء وجباتك لفترة طويلة حتى تكون جاهزاً لتناولها، يعتبر هذا الصندوق مثالي بالنسبة للموظفين والأشخاص الذين يقومون بالسفر لمسافات طويلة، وذلك نظراً لحجمه الصغير والمثالي، يأتي هذا الصندوق بسعر 26 دولار فقط، مما يجعله أحد الخيارات المحببة للكثير من الأشخاص.

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3. YOUDirect Car Lunch Box

يعد صندوق الغذاء YOUDirect Car Use أحد أفضل صناديق تسخين الطعام الكهربية ذات السعر المتوسط نسبياً حيث يبلغ سعره 29 دولار أمريكي، بغض النظر عن سعر هذا المنتج فإنه لا يقل في الجودة عن المنتجات السابقة، يأتي الصندوق بحاوية من الفولاذ سعتها 1.05 لتر مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، بالإضافة أيضاَ إلى أنها مغلفة بجزء بلاستيكي عازل كما هو الحال مع جميع الصناديق الأخرى، علاوةً على ذلك فإن الصندوق مزود بمؤشر يساعد على تنبيهك عندما ينتهي تسخين الطعام، وبالتالي فهو يعتبر أحد المنتجات المميزة الموجودة في السوق في الوقت الحالي.

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4. Electric Warmer Lunch Box

تم تصميم هذا الصندوق متعدد الوظائف لطهي الطعام، والتسخين بالبخار، والحفظ الدافئ، يتضمن هذا الصندوق وعاء قابل للإزالة مصنوع من الفولاذ الصلب المقاوم للصدأ بحيث يسهل تنظيفه، يدعم هذا الصندوق الاستخدام المنزلي بجهد 110 فولت، مما يساعدك على تسخين طعامك بشكل سريع وفي أي مكان، الصندوق مزود أيضاً ببعض وظائف الحماية التلقائية عند انقطاع التيار الكهربي أو عند وجود ماء في القاعدة وما إلى ذلك، بمجرد أن يحدث أي شيء مشابه لهذه الأمور يتم إيقاف تشغيل الصندوق بشكل تلقائي مما يجعلك تشعر بالأمان أكثر عن استخدامه.

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5. Sethruki Electric Lunch Box

الصندوق الأخير في قائمتنا مشابه تماماً للصناديق السابقة ويحتوي على نفس المميزات تقريباً ومصنوع أيضاً من نفس المواد عالية الجودة، يأتي هذا الصندوق بسعة 1.3 لتر مما يجعله أصغر مقارنةً ببعض الصناديق الأخرى، ولكن في نفس الوقت يظل مناسب للكثير من الأشخاص، وخاصةً الأشخاص الذين يتنقلون بمفردهم لمسافات طويلة، يحتوي الصندوق أيضاً على نفس وظائف الحماية التلقائية التي ذكرناها سابقاً، وبالتالي ليس هناك داعي لذكرها مرة أخرى، وشخصياً أرى أن هذا الأخير يعتبر وبدون مبالغة أحد أفضل صناديق تسخين الطعام الموجودة في السوق، يبلغ سعر هذا الأخير 25.66 دولار.

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