هل إزالة منفذ الشحن من الايفون فكرة جيدة؟

خلال الآونة الأخيرة ظهرت العديد من التسريبات التي تتحدث عن نية ابل إطلاق هاتف ايفون بدون منفذ للشحن وقد يتحقق ذلك مع أحد إصدارات ايفون 13 القادمة نهاية العام الجاري.

فوائد إزالة منفذ الشحن من الايفون

ابل سوف تحقق بعض المنافع جراء إزالة منفذ الشحن من الايفون ومن أهمها زيادة مقاومة الهاتف للماء.

منفذ الشحن مع مرور الوقت وتكرار إدخال وإخراج كابل الشحن قد يتعرض للتلف ويضطر المستخدم لاستبداله وهي مشكلة شائعة. إزالة منفذ الشحن سوف يغني المستخدم عن ذلك.

هناك مزايا قد تحققها ابل جراء ذلك مثل تخفيف وزن الهاتف أو استغلال مساحة منفذ الشحن لأجل نوافع أخرى كزيادة سعة البطارية أو إضافة مكون جديد بالداخل.

عيوب غياب منفذ الشحن من الايفون

على الجانب الآخر، سوف يفقد المستخدم مزايا هامة يوفرها له منفذ الشحن مثل توصيل الهاتف بالحاسوب من أجل استعادة النظام أو أخذ واستعادة نسخة احتياطية في حالة كانت هناك مشكلات في الهاتف وخرجت الأمور عن السيطرة.

أيضاً عدم وجود منفذ للشحن يعني الانتقال كلياً إلى الشحن اللاسلكي مما يضع تكلفة إضافية على سعر الجهاز بالإضافة إلى أن الشحن اللاسلكي حالياً في الايفون ليس بسرعة الشحن السلكي التقليدي.

كذلك سيتم فقدان ميزة توصيل الايفون بالملحقات مثل ذواكر التخزين الخارجية أو محول HDMI لتوصيل الايفون بالشاشة وغير ذلك.

كما نرى عند مقارنة المنافع بالأضرار نجد أنه من الأفضل أن تُبقي ابل على منفذ الشحن سواء منفذ Lightning التقليدي أو الاتجاه إلى USB-C عوضاً عن إزالته.

من الجيد أن الفكرة لدى ابل لازالت قيد البحث والنقاش وإن حدثت فسوف تقتصر فقط على إصدار واحد فقط.