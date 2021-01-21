رسميًا – سامسونج تسجل براءة اختراع تقنية الكاميرا تحت الشاشة وقد نراها في نوت 21

خلال الأسبوع الماضي ظهرت تقارير عديدة تفيد أن تقنية الكاميرا تحت الشاشة ليست جاهزة أبدًا لكي تتواجد في هواتف سامسونج، وبالفعل فسلسلة جالكسي S21 قد أتت مع كاميرات أمامية تقليدية وخلال المؤتمر لم يتم تناول موضوع الكاميرات تحت الشاشة أبدًا، إلا أن سامسونج قد طرحت فيديو ترويجي جديد يذكر الأحرف UPC وهي التي تعني Under Panel Camera، لتلمح الشركة أنها تعمل بقوة على هذه التقنية المنتظرة، وقد دعم هذا الموقف تسجيل الشركة لبراءة اختراع جديدة في نفس المجال ضمن مركز براءات الاختراع الكوري.

سامسونج تسجل براءة اختراع تقنية الكاميرا تحت الشاشة

طبقًا للمعلومات الصادرة عن مركز براءات الاختراع الكوري والتي نقلها موقع LetsGoDigital المتخصص، فسامسونج قد قامت في وقت قريب جدًا وتحديدً في 15 يناير الجاري بتسجيل براءة الاختراع لنظام كاميرا متكامل يقع تحت الشاشة، وهذا النظام يضم العدسة التي تدعم العمل أسفل الشاشة نفسها إلى جانب نوع الشاشة الذي يدعم مثل هذه تكنولوجيا.

خلال مؤتمر CES السابق عرضت سامسونج هاتف تجريبي يأتي بدون أي كاميرا أمامية ظاهرة، والبعض ظن أن هذا الهاتف هو جالكسي نوت 21 المنتظر في شهر أغسطس أو يوليو، وهذا العرض قد أتى بالتزامن مع تسجيل البراءة الجديدة.

يُذكر أنه ما من هاتف حتى الآن يأتي مع هذه التقنية المميزة سوى هاتف ZTE Axon 20 من شركة زد تي إي الصينية، ولا ننسى أن هواوي قد سجلت أكثر من براءة اختراع لهذه التقنية الجديدة، لذلك لا أحد يعلم ما إذا كنا سنرى تقنية الكاميرا تحت الشاشة من هواوي أولًا أم من سامسونج.

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