أجهزة الأمن المصرية تمكنت من ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بالترويج لبيع طفلتهما عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وأكدت معلومات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، قيام إحدى الفتيات بالإعلان عبر حسابها على “فيسبوك” عن رغبتها في التصرف والتنازل عن طفلة حديثة الميلاد بمقابل مادي والتواصل مع عملائها من راغبي تبني الأطفال عبر برامج وتطبيقات المحادثات النصية، من بينها “ماسنجر”.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد صاحبة الحساب المذكور وزوجها وتبين أنهما سيدة مقيمة بدائرة مركز شرطة نجع حمادي بقنا، وزوجها مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة.

وعقب تقنين الاجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات أمكن ضبطهما ونجلتهما “الطفلة” حال قيامهما بعرضها للبيع مقابل مبلغ مادي بدائرة قسم شرطة الوايلي بالقاهرة، كما ضبط مع المتهمة، هاتف محمول يحوى العديد من الرسائل والمحادثات النصية والصوتية الدالة على ارتكابها جريمة الترويج لبيع نجلتها، وبمواجهتهما أقرا بأن الطفلة التي قاما بعرضها للبيع نجلتهما وبحوزتهما شهادة ميلاد لها مثبت بها بياناتهما كوالدي الطفلة، وأنهما قاما بذلك نظرا لمرورهما بضائقة مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. وفق ما ذكرت قناة “روسيا اليوم”.

The post مصر.. القبض على مواطن وزوجته عرضا طفلتهما للبيع عبر «فيسبوك» appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا