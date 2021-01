خاتم خطوبة ابنة ترامب يُكلف خطيبها اللبناني «مليون دولار»

صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، كشفت أن خاتم الخطبة الذي استعرضته تيفاني ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي السابق، كلف خطيبها مايكل بولس لبناني الأصل، أكثر من مليون دولار.

وبحسب تقرير الصحيفة، فإن خاتم الخطوبة الذي قدمه جميل لتيفاني، يزن 13 قيراطا، ويصل ثمنه إلى حوالي 1.2 مليون دولار.

ونشرت الصحيفة صورا لتيفاني وهي تتباهى باستعراض خاتمها المذهل، الذي صمَّمه تاجر المجوهرات والألماس المقيم في نيويورك سامر حليمة.

والخاتم عبارة عن حجر ألماسي مركزي على شكل زمردة يستقر بين قطعتين ألماسيتين جانبيتين.

والألماسة الأساسية تتميز بدرجة نقاء عالية قريبة من النقاء الكامل.

وكانت تيفاني قد اختارت الخاتم في متجر سامر حليمة في لندن في يونيو عام 2019، واشترت سوار “صداقة” ألماسي، وصل ثمنه إلى 663 ألف دولار.

يُشار إلى أن حليمة يقدم خدماته للمشاهير والأغنياء، مثل: أوبرا وينفري، والسير إلتون جون، ونعومي كامبل.

ووفقا لما ذكر موقع “عربي 21 “، أعلنت تيفاني، خطوبتها رسميا على صديقها مايكل بولس، في ليلة والدها الأخيرة في السلطة، الثلاثاء الماضي.

يُشار إلى أن مايكل تعرف على ابنة ترامب في صيف 2018، عندما كانا في عطلة في جزيرة ميكونوس اليونانية.

وتيفاني تبلغ من العمر 27 عاما، وهي ابنة ترامب الصغرى من طليقته مارلا مابلز.

والشاب اللبناني مايكل (25 عاما) نشأ في مدينة لاغوس بنيجيريا، وتملك عائلته مجموعات شركات، إلى جانب عملها في تجارة السيارات والمعدات المختلفة والبناء، ويحمل مايكل 4 جنسيات بينها الأمريكية.

