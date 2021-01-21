سامسونغ تعلن عن عملاقها الجديد “جالكسي إس 21 الترا”

في موعد غير معتاد، أعلنت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية، عن أحدث هواتفها الرائدة، سلسلة جالكسي إس 21، مع تركيز على النسخة الأفضل جالكسي إس 21 ألترا.

تميز الهاتف بتصميم جديد هذه المرة وتحديدًا في وحدة الكاميرا الخلفية، حيث جاءت نسخة الألترا بجزيرة عريضة تضم 5 عدسات للكاميرا بشكل جذاب وفريد من نوعه.

جاءت شاشة الهاتف بمقاس 6.8 بوصة، من نوع Dynamic AMOLED بدقة QHD Plus بكثافة 516 بكسل في الإنش، تدعم معدل تحديث حتى 120 هيرتز.

يأتي الهاتف أيضًا محميًا بطبقة غوريلا غلاس فيكتوس من الأمام والخلف، مع إطار من الألومنيوم، وفي أعلى منتصف الشاشة ثقب الكاميرا الأمامية، طول الهاتف 16.5 سم، وعرضه 7.56 سم وسُمكه 8.9 ملم ووزنه يبلغ 227 جرامًا.

وتفوقت سامسونغ على نفسها هذه المرة، حيث دعمت الهاتف بالقلم ولكنه سيكون اختياريًا لمن أراد الحصول عليه، فالهاتف لا يحتوي على منفذ لتخبئة القلم مثل سلسلة هواتف جالكسي نوت، بل سيتم وضعه في حافظة الهاتف الخارجية.

يعمل الهاتف بمعالج سامسونغ الأحدث Exynos 2100 المبني على معمارية 5 نانومتر، وبتردد يصل إلى 2.9 جيجاهيرتز، تقول الشركة إنه أسرع من الجيل السابق بنسبة 20% و35% في معالج الرسوميات.

النسخة الموجهة للأسواق العالمية ستكون بمعالج Exynos 2100 أما نسخة الولايات المتحدة الأمريكية والصين وكوريا الجنوبية فستكون بمعالج سناب دراجون 888 من كوالكوم، يعمل بنظام أندرويد 11 وواجهة One UI 3.0.

يأتي الهاتف بذاكرة وصول عشوائي 12 جيجابايت مع ذاكرة تخزين 256 و256 جيجابايت، ونسخة 16 جيجابايت رام و512 جيجابايت ذاكرة تخزين، ولا يدعم تركيب ذاكرة خارجية.

يضم الهاتف 4 عدسات مخصصة للكاميرا، ومستشعر ليزر لدعم ميزة التركيز التلقائي، حيث جاءت العدسة الأساسية بدقة 108 ميجابكسل، وعدسة بزاوية واسعة بدقة 12 ميجابكسل، وعدستين بدقة 10 ميجابكسل لدعم التقريب البصري حتى 3 أضعاف، وتقريب رقمي حتى 30 ضعفًا، أما الكاميرا الأمامية فجاءت بدقة 40 ميجابكسل.

تقول الشركة إن الهاتف يدعم التقاط مقاطع فيديو بدقة 8k بتردد 24 إطار في الثانية، ومقاطع فيديو بدقة 4k بتردد 60 إطار في الثانية، وتصوير مقاطع بطيئة بتردد 960 إطار في الثانية وبدقة HD.

جاءت البطارية بسعة 5000 ميلي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 25 واط، تقول الشركة إن شحن 50% من البطارية يتم في 30 دقيقة فقط، وعلى غرار ما فعلته آبل، قامت الشركة بإزالة الشاحن من العلبة، وهو التوجه الجديد لشركات تصنيع الهواتف.

يبدأ الهاتف بسعر 1199 دولارا أمريكيا لنسخة 12 – 128 جيجابايت، أي ما يساوي 6420 دينارا ليبيا، أما نسخة 16 – 512 جيجابايت فتأتي بسعر 1379 دولارا ما يعادل 7380 دينارا ليبيا.

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