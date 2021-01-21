سبيس إكس تطلق صاروخ النقل “فالكون-9” وعلى متنه 60 قمراً صناعياً

أعلنت شركة سبيس إكس أن مجموع الأقمار الصناعية من نوع ستارلينك الصناعية التي أطلقت حتى اللحظة وصل الف قمراً صناعياً بعد أن أعلنت الشركة أنها أطلقت 60 قمراً صناعياً على متن صاروخ النقل “فالكون-9”.

وأطلق الصاروخ من مطار كيب كانافيرال بولاية فلوريدا، وهبطت المرحلة الأولى على المنصة العائمة في المحيط الأطلسي بعد مضي وقت قليل على إطلاقه.

وتجدر الإشارة الى أن هذه الأقمار مهمتها توفير الإنترنت على نطاق واسع لسكان كافة مناطق الأرض ومن المخطط أن يتم إرسال 12 الف قمراً للفضاء وبدأت سبيس إكس هذه الخطوة منذ 2018.

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