الساعات الذكية يمكن أن تتنبأ بفيروس كورونا قبل ظهور الأعراض

أشارت بعض دراسات أجرتها مؤسسات طبية وأكاديمية رائدة أن الساعات الذكية التي تقيس باستمرار معدل ضربات القلب ودرجة حرارة الجلد والعلامات الفسيولوجية الأخرى للمستخدمين يمكن أن تساعد في الكشف عن فيروس كورونا قبل ظهور الأعراض المتداولة.

وأفاد بعض الخبراء أن التكنولوجيا التي يمكن ارتدائها تلعب دورًا حيويًا في القضاء على الوباء وغيره من الأمراض المعدية حيث قال روب هيرتن أستاذ الطب المساعد في “ماونت سيناي” ان التنبؤ بإصابة الناس قبل أن يعرفوا يعود الى التذبذبات أن التذبذب في معدل ضربات القلب يتغير مع تطور الالتهاب في الجسم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا