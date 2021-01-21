رجل ينفق مئات الدولارات لمعالجة كلبه والمفاجئ أنه يقلده

تعرض راسل جونز لحادثة كسر في ساقه وهو يتنزه مع كلبه الأليف في أحد الأماكن العامة وبعد عودتهم لاحظ أن كلبه بدأ يعرج بطريقة غريبة وظن أن خطباً ما أصابه، وأجرى له الكثير من الفحوصات والتحاليل والصور الإشعاعية وأنفق ما يقارب الـ400 دولار.

ولم يتمكن أي طبيب بيطري من تشخيص ما أصاب الكلب ميشيل ودفع ذلك الرجل الى إجراء صورة أشعة للتأكد من عدم وجود أي كسور وبعد فترة اكتشف أن الكلب يقلده وهو يمشي وأكدت زوجته أن يمشي بطريقة طبيعية خلال عدم وجود الرجل.

وأبدى الرجل استغرابه بعد علمه بأن كلبه يحاول مؤازرته من خلال طريقة المشي وأثبتت عدة دراسات أن الكلاب تحاول تقليد صاحبه حتى وإن كان ذلك يضرهم.

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