الكشف عن بعض مواصفات حواسيب MacBook لعام 2021

سربت بعض مواقع الإنترنت معلومات حول حواسيب MacBook الجديدة لعام 2021 والتي زودت هياكلها على حواف معدنية منحنية تشبه تلك الموجوة في هواتف iPhone 12.

وززدت شاشاتها على مواصفات أفضل من الموجودة حالياً إذ حصلت على شاشات OLED أكثر دقة وسطوعا فضلاً عن ميزة اختفاء شريط التحكم اللمسي الذي يوضع فوق لوحة المفاتيح في حواسب آبل.

ومن المتوقع أن يطرح بمقياسين 14 و16 إنشا وسيحصل على منافذ توصيل خارجية متنوعة تختلف عن الموجودة في الحواسيب الحالية، وسيتم طرح حواسب iMac بحواف رقيقة لتغطي أكبر مساحة من الواجهة الأمامية.

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