يقظة الأم تُحوّل ابنها إلى مليونير.. إليك القصة

أصبح شاب أسترالي من منطقة موراي بريدج مليونيراً بعدما ربح الجائزة الكبرى في اليانصيب التي تتجاوز قيمتها المليون دولار.

وقال الشاب العشريني إنّ فطنة والدته هي من كانت وراء ثرائه، لأنّه اشترى التذكرة ووضعها في الثلاجة لسبب لم يكشف عنه، ونسي أمرها، قبل أن تكتشفها أمه بالصدفة وتقوم بمقارنة أرقامها مع أرقام الجائزة الكبرى.

من جانبها قالت الأم إنّها سمعت في الراديو بأنّ رابح الجائز الكبرى ما زال مجهولاً رغم مرور 5 أيام على إعلان نتائجها، وهذا ما دفعها لمقارنة أرقام التذكرة التي وجدتها في الثلاجة.

وقال الشاب الأسترالي إنّه سيستغل الجائزة لمساعدة والدته على سداد الرهن العقاري، والقيام بجولة سياحية بعد انتهاء فيروس كورونا، بالإضافة لفتحه مشروعه الخاص.

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