تيم حسن يكشف عن مسلسله الجديد

قام الفنان السوري تيم حسن بنشر البرومو الدعائي لمسلسله الجديد “أنا”، المقرر عرضه خلال الفترة القادمة على منصة شاهد.

وظهر الفنان السوري في البرومو بـ”لوك جديد” حيث ربط شعره على شكل محاربي الساموراي.

وسيتناول المسلسل معاناة تيم من أزمة غرامية، حيث يقع بحب امرأة أخرى بالإضافة لحبه لزوجته، ويظهر فيه بمظهر الرجل الأناني الذي يرغب بالحفاظ على الاثنتين وعدم التفريط بهما.

ومسلسل “أنا” من تأليف الدكتورة عبير شرارة، وإخراج سامر البرقاوي، وإنتاج شركة الصباح إخوان، وسيشهد مشاركة مجموعة كبيرة من النجوم العرب.

يُذكر أن تيم حسن حقق نجاحاً كبيراً بالجزء الرابع من مسلسل الهيبة الذي عُرض مؤخراً، وحظي بشعبية كبيرة في العالم العربي.

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