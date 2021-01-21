شاحن لاسلكي من “أنكر” يدعم شحن سلسلة iPhone 12

رفعت شركة أنكر الصينية النقاب عن شاحن جديد مزدوج يدعم شحن سلسلة iPhone 12، وسماعة AirPods.

ويتميز الشاحن الجديد بقدرة شحن 15 واط، وباحتوائه على قاعدة شحن 2.5W5W تساعد على السماعات اللاسلكية.

وسيحتوي الشاحن على إضاءة تكشف حالة الشحن، منفذ USB-C يتم استخدامه لشحن القاعدة بقدرة 30 واط.

وقالت الشركة الصينية إنّ شاحنها الجديد يستطيع أن يقدم قدرة شحن لهواتف iPhone 12 تصل إلى 7.5 واط والتي تعد أعلى قدرة لوحدات الشحن التي صرّحت فيها شركة آبل.

وكانت أنكر قد أطلقت لسلسلة IPhone 12 مجموعة الشحن Anker 20W التي تحتوي على 3 من محولات الشحن تنقسم إلى 2 من وحدات الشحن مع كابل وشاحن لاسلكي.

يذكر أنّ أنكر ستطلق شاحنها الجديد في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 50 دولارا أمريكيا.

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