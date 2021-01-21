شركة Fossil تطلق ساعة ذكية بتصميم تقليدي وميزات حديثة

أعلنت شركة Fossil السويسرية عن ساعة جديدة بمواصفات مميزة أطلقت عليها Jorn Hybird HR.

وتتميز الساعة الجديدة بتصميمها المشابه لتصميم الساعات التقليدية، وبالميزات الحديثة الموجودة فيها.

وستُطلق الشركة السويسرية الساعة الجديدة بنموذجين مزودين بهياكل معدنية بمقاس 38 و42 بوصة.

وزودت Fossil ساعتها الجديدة بشاشة مقاس 1.09 بوصة تتميز باحتوائها على ميزة الحبر الإلكتروني مما يوفر عرضاً مميزاً للبيانات وواجهات التشغيل، ويجعلها تستهلك كميات منخفضة من الطاقة.

وستحتوي الساعة على بطاريات تجعلها تعمل لمدة أسبوعين، وحساسات إلكترونية متطورة تساعد على مراقبة معدلات اللياقة البدنية، وقياس معدل ضربات القلب، بالإضافة لحساس مخصص لقياس المسافة التي يسيرها.

وقالت Fossil إنّ ساعتها الجديدة قابلة للربط مع الأجهزة الذكية عن طريق البلوتوث، وقادرة على عرض الوقت والتاريخ والإشعارات.

يذكر أنّ الشركة السويسرية ستطلق الساعة الجديدة في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 195 دولارا أمريكيا.

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