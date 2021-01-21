فيفو تكشف مواصفات هاتف Y31 وسعره المُشجع

كشفت شركة فيفو الصينية عن هاتفٍ جديدٍ من الفئة المتوسطة أطلقت عليه Vivo Y31.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 662 ثماني النوى، ونظام تشغيل Android 11.

وزودت الشركة الصينية الهاتف الجديد بشاشة LCD مقاس 6.58 بوصة وجودة عرض FHD Plus، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية فستأتي ثلاثية بدقة 48 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، و2 وميغا بيكسل للكاميرا الثانية والثالثة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 128 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها إلى 6 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط، واي فاي، بلوتوث، ومدخل 3.5 للسماعات.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستطرح الهاتف الجديد في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 225 دولارا أمريكيا.

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