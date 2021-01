تطبيق رسائل جوجل سيتوقف عن العمل على الهواتف غير المرخصة!

تطبيق رسائل جوجل Google Messages هو تطبيق رئيسي في معظم الهواتف حاليًا، صحيح أن كل الهواتف تأتي مع تطبيق خاص بالشركة المصنعة لإدارة الرسائل النصية، إلا أن تطبيق جوجل قد اكتسب أهمية ضخمة بعدما أصبح يدعم خاصية RCS للمراسلة دون دفع أي رسوم.. لكن ها هي جوجل تعلن أن التطبيق سيتوقف عن العمل على الهواتف “غير المرخصة”، وبالتأكيد نحن نعلم ما تقصده.

تطبيق رسائل جوجل سيتوقف عن العمل على هواتف هواوي

تم اكتشاف هذا التحديث الجديد من خلال فحص الأكواد الخاصة بالتطبيق من خلال موقع مطوري XDA الغني عن التعريف، وببساطة -ومن خلال الكود البرمجي- تعلن جوجل أن التطبيق لن يعمل على هواتف أندرويد غير المرخصة لاستخدام خدمات وتطبيقات جوجل للهواتف الذكية GMS وذلك بداية من يوم 31 مارس المقبل.

يُذكر أن هواوي قد بدأت في عام 2018 في اعتماد تطبيق Google Messages ليكون تطبيق المراسلة الافتراضي وذلك بالتزامن مع بدء جوجل في حشد المستخدمين لتجربة خاصية RCS الجديدة والتي تجعل التطبيق منافس شرس لتطبيق iMessage كما شاركناكم في مقال سابق، وصحيح أن الهواتف التي تباع جديدة حاليًا من هواوي لا تأتي مع تطبيق Google Messages بشكل مسبق، لكن المستخدمين كانوا معتادين على تحميله بشكل مباشر نظرًا لأنه لا يحتاج حساب جوجل ليعمل، لكن ها هو الوضع قد تغير.

• طرح خاصية RCS عالميًا يحول تطبيق رسائل جوجل لمنافس شرس لـiMessage

بداية من التاريخ المحدد في شهر مارس سيكون عليك الاستعانة بتطبيق بديل لإدارة الرسائل النصية، أو الاستعانة بالتطبيق الافتراضي الموجود في هاتفك! يُذكر أن بعض المصادر قد أشارت إلى أن هذا التغيير يأتي ببساطة لأن تطبيق Google Messages سيبدأ قريبًا في دعم التشفير ثنائي الأطراف End-to-End، وجوجل لا تريد اتاحة استخدام هذه الخاصية من ‘الهواتف غير المرخصة’!

نص رسالة التحذير التي ستظهر لملاك هواتف هواوي:

“On March 31, Messages will stop working on uncertified devices, including this one”.