نظارة ابل سيتم إطلاقها في عام 2022 بسعر مرتفع – تفاصيل جديدة!

التقارير منذ فترة بعيدة تتحدث عن نية ابل الدخول إلى مجال جديد وهو مجال الواقع المعزز والواقع الافتراضي بأجهزة جديدة متكاملة مع أجهزتها الحالية كالايفون والايباد.

الواقع المعزز Augmented Reality أو AR يشير إلى فكرة تعزير الواقع بعناصر رقمية، أما الواقع الافتراضي Virtual Reality أو VR فهو مصطلح ينطبق على فكرة تحويل الواقع الحقيقي إلى صورة رقمية “افتراضية”.

ابل تنوي الدخول في هذا المجال عبر نظارة ذكية تعمل بتقنيتي الواقع المعزز والواقع الافتراضي. الواقع المعزز يسمح للنظارة بعرض الصور والمعلومات أمامك وعلى الأشياء من حولك كعرض الاتجاهات على الطريق وبيانات الطقس على السماء وأبعاد الأشياء من حولك وغير ذلك.

أما تقنيات الواقع الافتراضي فسوف تكون موجهة بصورة أكبر ناحية الألعاب ومشاهدة الفيديو والتواصل مع الآخرين.

نظارة ابل لن يتم إطلاقها خلال عام 2021 الجاري بل سيتم تأجيلها إلى عام 2022 القادم وفقاً لما ذكره تقرير أخير لموقع بلومبيرج نقلاً عن مصادر داخل ابل.

التقرير ذكر أيضاً أن نظارة ابل الذكية سوف تكون مرتفعة الثمن مقارنة بباقي الأجهزة المشابهة لها حالياً سواء من Facebook Oculus أو Sony Playstation VR وغيرهم.

سعر نظارة ابل الذكية لن يكون منخفضاً بأي حال بل سيكون مرتفع الثمن في البداية على الأقل مع الإصدارات الأولى، ولا تستهدف ابل مبيعات عالية في البداية. لك أن تعلم أن سعر هذا النوع من الأجهزة حالياً يتراوح بين 300 إلى 900 دولار أمريكي في المتوسط.

ابل لم تستقر بعد على التصميم النهائي للنظارة ولديها عدة تصميمات وقد تطلق أكتر من نظارة منها ما هو معتمد على تقنية الواقع المعزز AR وتشبه النظارات العادية نوعاً ما، ومنها ما هو مخصص للواقع الافتراضي والمعزز معاً ويشبه المنتجات الحالية لهذا النوع من النظارات.

في الوقت الحالي تخطط ابل لزيادة دقة الشاشة المستخدمة في النظارات، وأيضاً استخدام معالج بمواصفات قوية ربما يفوق معالج M1 التي طورته ابل مؤخراً لأجهزة ماك.

من تقنيات الواقع المعزز التي تعمل على تطويرها ابل في النظارة إضافة كاميرا للنظارة تمكنها من عمل العديد من الأشياء مثل تتبع حركة اليد من أجل تسجيل ما يكتبه المستخدم على لوحة مفاتيح افتراضية لا وجود حقيقي لها!