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راغب علامة يحجر نفسه لأسبوعين بسبب كورونا

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال الفنان اللبناني راغب علامة في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في تويتر إنّه اضطر لحجر نفسه لأسبوعين لشعوره بأعراض فيروس كورونا المستجد.

وأشار السوبر ستار إلى أنّه اتصل بطبيبه الخاص الذي طلب منه البقاء في المنزل وعدم مخالطة الناس، وقدّم له مجموعة من الإرشادات الطبية، وطلب منه تناول الفيتامينات والمغذيات التي تقوي المناعة.

وأوضح راغب علامة بأنّه أجرى بعد أسبوعين اختبار فيروس كورونا، وأنّ نتيجة الاختبار كانت سلبية لتؤكد عدم إصابته بالفيروس السريع الانتشار.

يذكر أنّ النجم اللبناني لم يعرف إن كان أصيب بالمرض أم لا لأنّه لم يجرِ اختبار الPCR إلا بعد مرور 15 يوما على الشعور بالأعراض.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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