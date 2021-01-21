بولندا تسعى لإنقاذ حياة مواطن بـ”طريقة غريبة”

أشارت مجموعة من التقارير الواردة من بولندا إلى رغبة الحكومة البولندية منح المواطن “آر إس” صفة دبلوماسي لإنقاذ حياته.

وكان المواطن المقيم في بريطانيا منذ أكثر من عقد قد تعرض في نوفمبر الماضي لنوبة قلبية استمرت لمدة 45 دقيقة، استوجبت نقله لأحد مستشفيات منطقة بليموث.

وتسببت النوبة القلبية بإحداث ضرر في المخ لا يمكن إصلاحه، الأمر الذي دفع المستشفى لرفع أجهزة دعم الحياة عنه بعد حصولها على حكم قضائي بذلك.

وأيدت زوجة الرجل وأطفاله قرار المحكمة، وبالفعل قامت المستشفى بإزالة أجهزة دعم الحياة عنه للمرة الرابعة، قبل أن تعيدها مجدداً.

من جهةٍ أخرى طالبت الحكومة البريطانية وارسو بمنح الرجل صفة دبلوماسي ليتم استبعاده عن الاختصاص القضائي للمحاكم البريطانية، ومنحه علاجا دائما لتسكين الألم.

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