 ولادة “ماريش” الثقافية

شهد الوسط الثقافي والأدبي الليبي ولادة مجلة تعنى بشؤون الثقافة والأدب، خرجت في ثوب حسن، وغلاف متميز من إعداد الفنان التشكيلي رمضان بوراس، وشارك فيها نخبة من الكتاب المعروفين تراوحت إسهاماتهم بين مواضيع شتّى.

وفي بلاد تفتقر إلى الصحافة المطبوعة منذ سنوات ويعتمد أهلها على المعرفة والثقافة من العالم الافتراضي، تُعد “ماريش الثقافية” نقطة مضيئة في الوسط الثقافي الأدبي الذي يعاني ركوداً واضحاً متأثراً بالتشظي السياسي والانقسام الإداري وحالة الفوضى.

ضمت قائمة المشاركين في العدد الأول أسماء ثقافية ذائعة الصيت منهم الدكتور نجيب الحصادي، والشاعر سالم العوكلي، والقاص أحمد يوسف عقيلة، والإعلامي عز الدين عبد الكريم، والباحث الأدبي عبد الحكيم المالكي، والشاعر والرسام مأمون الزايدي، والشاعر عبد الحفيظ العابد.. ويرأس تحرير المجلة، الكاتبة “أحلام المهدي”.

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