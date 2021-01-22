“جائزة الفرنكوفونية الكبرى” تذهب إلى الكاتب اللبناني إسكندر نجار

منحت الأكاديمية الفرنسية “جائزة الفرنكوفونية الكبرى” للكاتب اللبناني إسكندر نجار، وهي الجائزة التي تمنحها الأكدايمية سنوياً لكاتب أجنبي يكتب بالللغة الفرنسية.

وأصدرت دار نشر بلون الباريسية بياناً، ذكرت فمن خلاله أن الجائزة جاءت لتتوج أعمال كاتب فرنكوفوني ساهم على نحو بارز، في بلده وعلى المستوى الدولي، في الحفاظ على اللغة الفرنسية، وإيضاح معانيها.

أبصر إسكندر نجار النور في بيروت 5 فبراير 1967 م وهو محامي وكاتب وروائي وشاعر وناقد أدبي لبناني يكتب باللغة الفرنسية ويُعرف بغزارة إنتاجه الأدبي وتنوعه حيث كتب العديد من الروايات وقصص وكتب أيضاً الشعر والمقالة الأدبية وأدب السيرة وأعاد في 2006 إصدار ملحق لوريون الأدبي وهو ملحق أدبي تصدره جريدة لوريون لوجور كل شهر وأسس معرض الكتاب الفرنكوفوني في بيروت.

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