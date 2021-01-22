أندرويد 12 سيوفّر خاصية App Pairs والتي ستتيح العمل على أكثر من مهمة في نفس الوقت

نظام تشغيل أندرويد يتيح منذ سنوات عديدة خاصية فتح تطبيقين في نفس الوقت Split Screen وهي خاصية تسمح لك بتشغيل تطبيقين مختلفين فوق بعض أو بجانب بعض لو سمحت شاشة جهازك، لكن هذه الخاصية ليست عملية وليست الأفضل دون شك، لذلك فهي لا تمتلك شهرة واسعة بين كل المستخدمين، لكن يبدو أن جوجل تخطط لإعادة تصميم هذه الخاصية بالكامل في أندرويد 12 وهذا تحت خاصية App Pairs.

ما هي خاصية App Pairs وكيف ستعمل؟

في السنوات السابقة كان هناك تصميمات عديدة لخاصية فتح أكثر من تطبيق في نفس الوقت، وهو أمر اختلف بين الشركات المصنعة للهواتف وواجهات التشغيل الخاصة بكلًا منهما، لكن وكما ترى من الصورة التالية فجوجل لديها تصميم أفضل بكثير في قسم الشاشة لجزئين، لاحظ الشكل الجديد على اليمين والشكل القديم على اليسار:

هذه هي خاصية App Pairs الجديدة وهي التي تعمل بنفس الشكل المتواجد حاليًا في واجهة سامسونج في الهواتف ذات الشاشة الكبيرة، كذلك فالخاصية الجديدة ستحسن من عمل أيادي التحكم الخارجية وخصوصًا تلك الخاصة بالألعاب، مما سيجعل استخدام خواص مثل جوجل ستاديا ومايكروسوفت xCloud أكثر سهولة وهذا كما ورد في تحليل الكود البرمجي.

حلم تشغيل أكثر من تطبيق في نفس الوقت بسلاسة كبيرة هو حلم لدى كل من ينجزون الأعمال على هواتفهم، نتمنى من جوجل أن تطور خاصية App Pairs بشكل سليم سريع الاستجابة يُمكن الاعتماد عليه. ما رأيك؟ وهل تعمل على هاتفك أم تفضل الكمبيوتر؟