تحديث iOS 15 القادم لن يدعم 3 هواتف ايفون شهيرة – تعرف عليها!

تحديث iOS 15 يتوقع أن يسقط الدعم عن بعض هواتف الايفون القديمة الشهيرة وفقاً لآخر التسريبات الصحفية.

بحسب الموقع الفرنسي iPhoneSoft فإن تحديث iOS 15 لن يدعم 3 هواتف ايفون هي: ايفون SE الجيل الأول الذي صدر عام 2016 بالإضافة إلى ايفون 6s وايفون 6s بلس اللذان صدرا عام 2015.

الهواتف الثلاثة تشترك في كونها تعمل بمعالج ابل A9 كما مضى على إطلاقها 5 سنوات أو أكثر وهي الفترة الزمنية القصوى التي عادةً ما تقضيها أبل في دعم أجهزتها بالتحديثات.

إذا صحت تلك الشائعات، فلن تحصل هذه الأجهزة على أية تحديثات أخرى بعد تحديث iOS 14 باسثناء فقط تحديثات فرعية قد تطلقها ابل عند الضرورة القصوى كسد ثغرة أمنية أو إصلاح خلل كبير.

تحديث iOS 15 سوف يعمل على هواتف ايفون 7 و ايفون 7 بلس فما أحدث وهي هواتف تعمل بمعالج A10 لذا من المتوقع كذلك أن يدعم التحديث الجيل السابع من جهاز الايبود تاتش.

بالنسبة لأجهزة الايباد، من المتوقع بحسب الموقع الفرنسي ألا يكون تحديث iPadOS 15 متواجداً على أجهزة ايباد ميني 4 وايباد اير 2 وايباد 5.

في شهر نوفمبر الماضي، ظهرت تقارير أيضاً تفيد بأن تحديث iOS 15 لن يكون متواجداً على أجهزة ايفون SE وسلسلة ايفون 6s، وهذه هي المرة الثانية التي نسمع فيها كلاماً يصب في ذات الاتجاه.