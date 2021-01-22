أربع قواعد غذائية لتحسين الصحة وإطالة العمر

كشف الدكتور مارك غيلبرت أخصائي التغذية البريطاني في مقابلة مع Express عن قواعد التغذية التي تساعد على تحسين الحالة الصحية وإطالة العمر.

ويشير الأخصائي، إلى أنه من الضروري أولا وقبل كل شيء تقليل كمية السعرات الحرارية التي يتناولها الشخص. لأن المواد الغذائية المنخفضة السعرات الحرارية قادرة على إبطاء عملية الشيخوخة وتحمي من تطور السرطان ومرض السكري ومرض الزهايمر.

وأضاف، ومن المهم وجود توازن لمستوى فيتامين D في الجسم. لأن مستوى هذا الفيتامين في الجسم يتناسب عكسيا مع خطر الموت، وقال موضحا، “يرتبط فيتامين D ارتباطا وثيقا بمنظومة المناعة ويساعد الخلايا التائية على الاستجابة المناعية”.

وينصح الخبير بإضافة الثمار إلى النظام الغذائي، لأنها تحسن صحة القلب وتعزز المناعة وتخفض مستوى ضغط الدم. كما أن الثمار تساعد على تحسين الدورة الدموية وتمنع تراكم الكوليسترول.

ولتخفيض خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري، ينصح الخبير غيلبرت بتناول الشاي الأخضر بصورة منتظمة.

ويقول، اتباع هذه القواعد الأربع حتى خلال فترة زمنية قصيرة، يحسن الحالة الصحية العامة للشخص، ولدى اتباعها خلال فترة طويلة فإنها تزيد من فرص إطالة العمر.

المصدر: نوفوستي